近來網傳一名越南籍移工分享自己的薪資單，於賺取高額工資背後，竟是高達數百小時的加班時數。勞動部職安署特別提醒勞雇雙方，切勿為了拚績效，忽略勞工應有之休息與身心健康等權益，即使勞工同意加班，企業仍應遵守勞動基準法及職業安全衛生法等相關規範。

依勞動基準法規定，勞工每日正常工時不得超出8小時，連同延長工時單日亦不得超過12小時，全月延長工時原則不能超過46小時；此外，雇主應使勞工每7日有2日休息作為例假與休息日，即便勞工同意於休息日出勤加班，也不能讓勞工連續出勤逾6日以上。另依職業安全衛生法規定，如雇主使勞工常有輪班、夜間工作、長時間工作等異常工作負荷，而影響勞工身心健康等情形，也應妥為規劃及採取必要之安全衛生預防措施。

職安署強調，企業可能因為旺季趕工有使勞工加班需求，或勞工為了賺取加班費，主動向雇主要求延長工作時間，但都應該在法令規範的合理限度為之，雇主如未能善盡管理義務，導致違法情事發生，除將遭受處罰外，如因而肇生職業災害，恐另擔負刑責，因此呼籲雇主切勿以身試法。

職安署提醒，如勞工朋友發現雇主有違反勞動基準法等相關法令，可利用勞動部24小時服務之1955專線提出申訴，受理後均將由各地方主管機關派員實施檢查，並依法處分。

(時報資訊)