中鋼15日下午開出11月份內銷盤價，包括熱軋鋼板、熱軋軋延料、熱軋一般料、冷軋一般料、電鍍鋅鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲建材和烤漆料、及電磁鋼捲等七大規格產品價格，全面維持平盤。

中鋼公司110年10月15日召開11月份內銷月盤鋼品盤價會議，會中決議，全球經濟穩健成長，先進國家疫苗施打逐漸普及，各國經濟活動陸續啟動，提振終端需求穩步釋出。台灣疫情明顯趨穩，今年8月份景氣訊號連7個月亮出紅燈；加上9月出口金額達396.5億美元，續創單月新高，且累計前三季出口金額達3,240億美元，亦創歷史新高。內需將受惠政府推出五倍券振興經濟，激勵消費動能逐漸升溫，預期第四季國內景氣整體向好，經濟復甦步調不變。另，根據世界鋼鐵協會10月13日最新預測，全球鋼鐵需求在2021年將成長4.5％至18.55億噸，2022年仍將較今年再成長2.2％，增加約4,100萬噸，鋼市榮景可望延伸至明年。

中國大陸為達成「碳達峰、碳中和」及明年冬奧的北京現藍天目標，嚴厲施行「能耗雙控」政策，於10月13日下令鋼鐵業須自今年11月15日至明年3月15日錯峰生產，粗鋼減產至少30％，範圍遍及京津冀等周邊共2+26個城市，鋼鐵供應將更加吃緊。受煤炭價格高漲與電力不足衝擊，大陸當局已要求內蒙古、山西、陝西等產煤大省增產保供，惟近期山西省暴雨導致煤礦停產60座，煤炭價格易漲難跌，製造業成本恐再上升。在煉鋼原物料方面，國際強冶金煤已突破400美元/公噸，鐵礦砂價格自9月低點反彈近四成，加上各項副原料供應緊俏而墊高鋼廠煉鋼成本；BDI指數則飆上13年來新高，國際運費持續堅挺以及能源供給議題，多項因素將支撐第四季亞洲鋼價止跌回穩向上。

全球減碳趨勢儼然成形，國際主要鋼廠接連承諾至2050年前達成碳中和目標。為反映「綠色鋼材」高生產與投資成本，繼歐洲Tata後，德國Thyssenkrupp亦宣布將引進碳附加費，估算每噸鋼材需約23歐元，其他先進鋼廠將跟進並研擬相關計價方案。為確保公司永續發展，中鋼已推動並規劃至2025年達成較2018年減碳7％之目標，並訂出2050年實現淨零排碳之努力願景；未來開盤訂價將參照國際主流鋼廠加徵碳附加費作法，以階段性投入碳減排製程、環保設備投資及相關研發成本，全力衝刺達成設定的減碳目標。

大陸寶鋼及越南河靜鋼廠相繼開出新盤價，皆以平穩為主要基調；考量當前下游終端用戶仍受全球海運物流不順，衍生產銷遞延效應影響，而面臨高庫存水位去化與資金調度之雙重挑戰，本公司將秉持一貫「穩健、合宜」的訂價原則，決議十一月份內銷月盤產品全以平盤開出，期許下游用鋼產業把握鋼價平穩契機，加速升級轉型以接軌全球節能減碳趨勢與潮流。

(時報資訊)

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