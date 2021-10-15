金融監理沙盒再傳捷報，首家獲准辦理外籍移工匯兌業務公司出爐！金管會15日宣布，金管會經洽會中央銀行意見後，已許可統振公司經營外籍移工國外小額匯兌業務，統振將成為本國第一家獲許可辦理外籍移工匯兌業務的公司，也成為第二家沙盒實驗落地的公司。

金管會表示，依「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法」第7條第1項規定，非銀行及非電子支付機構經營外籍移工國外小額匯兌業務，應檢具相關書件向主管機關申請許可。

金管會表示，統振公司原是經金管會核准辦理「外籍移工薪資匯款金融科技創新實驗」的業者，金管會因應金融科技創新實驗後建立差異化管理機制及開放有限執照之需求，於2021年7月1日修正施行之「電子支付機構管理條例」中增訂經營外籍移工國外小額匯兌業務之管理法據。

金管會表示，本次金管會許可統振公司經營匯出至印尼、菲律賓、越南之外籍移工國外小額匯兌業務，該公司得提供我國境內印尼、菲律賓及越南籍合法外籍移工將薪資款項匯回該外籍移工母國之服務，引導外籍移工透過合法之管道辦理匯款，達到普惠金融之目的。

(時報資訊)

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