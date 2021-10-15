高雄城中城大火，釀46人死亡，外界認為這是老舊建物改建效率太慢，容積獎勵誘因不足所致。營建署表示，容積獎勵不是改建的萬靈丹，從危老和都更重建成效就可以知道，程序明確才是推動關鍵，內政部已訂有都市更新審議指引及都市更新作業手冊，將引導地方政府能落實執行加快審議效率，才能全面有效改善都市居住環境。
營建署表示，為了讓地方主管機關及業界辦理都市更新業務有所依循，都市更新條例及相關配套子法、都市更新作業手冊相繼已經配合實務執行完成修訂，但都更案審議期程仍未符合加速推動都市更新之期待。因此，為精進審議效能，縮減辦理期程，協助地方政府執行都市更新事業計畫及權利變換計畫之審議，營建署已參考各地方政府審議經驗，訂定「都市更新及爭議處理審議會審議指引」，冀以達更新條例施行細則第20條規定於1年內完成審議的目標。
為加速危險建築更新重建，已於2021年5月完成都更條例第57條修法，搭配「建築法」代為拆除的機制，對於經地方政府認定有明顯危害公共安全之建築物，可免除實施者與政府最後階段的協調程序，依「建築法」第81條規定，由地方政府直接拆除，以加快更新腳步，避免重大災害發生造成嚴重傷亡或財損。
為鼓勵民間加速重建，110年5月都市更新條例同步修正第65條，提高獎勵誘因，針對實施容積管制前已興建完成之中高樓層建築物建築容積，得放寬至原建築容積1.2倍。如屬於有明顯危害公共安全者，因有改建的急迫性，並得進一步直接依獎勵上限原建築容積1.3倍放寬建築。
營建署強調，目前都更重建的相關法規、機制以及經費等已到位，也就是都更重建的蘿蔔、棒子已齊備了，接下來更要將結合中央與地方、政府與民間共同合作，加速推動都更或危老重建，以提升建築安全及國民生活品質。
(時報資訊)
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