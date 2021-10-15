金管會將虛擬貨幣納入洗錢防制規範，點名業者需限時提出申報，現代財富科技（Maicoin）、幣託科技（BitoPro）兩大平台均動作一致，MaiCoin第一時間遞件洗錢防制遵循聲明書，幣託則強調，連金管會要求的「經會計師複核之內控稽核檢查表」，早於2019年即完成會計師事務所 PwC（資誠會計）查核驗證，是全台第一家完成合法合規業者自律。
金管會9月30日函令虛擬通貨業者提供聲明書，其中洗防法令遵循聲明書須於11月底完成，另一份「防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度檢查表」於明（2022）年6月底完成聲明。意即，虛擬貨幣業者須繳納完兩階段聲明書，才算真正完成金管會要求的洗防與反資恐法令遵循。
據了解，由於目前第二份稽核制度表須由會計師事務所複核，目前四大會計師事務所對於複核項目、審核標準等評判制度尚在討論與制定中。已有會計師簽證二年多的幣託科技表示，除了早已作足會員實名制，目前正積極與會計師事務所商討審核作業，期望為行業打下可行且事宜的會計師複核制度，協助虛擬通貨符合洗錢防制規範與有效執行，為行業打下洗防基礎。
金管會要求，虛擬貨幣服務商需於今年11月底前完成的洗錢防制法令遵循聲明書，MaiCoin集團已於10月1日首發遞件，表達業者的遵法意願。該公司表示，內部已設有「風控法遵與洗錢犯罪防治部門」近3年，經常通盤檢視KYC與AML相關制度、設計更有效的監控方式，數位資產交易平台服務，攜手四大會計師事務所當中的Deloitte、PwC，完成KYC流程查核與AML健檢。
(時報資訊)
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