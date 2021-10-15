【時報-台北電】陸股午後守在高檔震盪，創指大漲近2%，表現最為出色。電力股大幅反彈，金開新能、內蒙華電拉升漲逾8%，節能風電、浙江新能、太陽能、嘉澤新能等沖高。鹽湖提鋰板塊持續拉升，金圓股份漲停回封，鹽湖股份漲超7%，科達製造、比亞迪跟漲。油氣開採板塊上漲，中曼石油漲停，廣匯能源、貝肯能源、首華燃氣跟漲。
盤中，滬指報3576.07點，漲0.5%；深成指報14416.20點，漲0.52%；創業板報3272.92點，漲1.78%。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
【時報-台北電】陸股午後守在高檔震盪，創指大漲近2%，表現最為出色。電力股大幅反彈，金開新能、內蒙華電拉升漲逾8%，節能風電、浙江新能、太陽能、嘉澤新能等沖高。鹽湖提鋰板塊持續拉升，金圓股份漲停回封，鹽湖股份漲超7%，科達製造、比亞迪跟漲。油氣開採板塊上漲，中曼石油漲停，廣匯能源、貝肯能源、首華燃氣跟漲。
盤中，滬指報3576.07點，漲0.5%；深成指報14416.20點，漲0.52%；創業板報3272.92點，漲1.78%。（編輯整理：張嘉倚）
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