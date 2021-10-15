【時報-台北電】陸股午後守在高檔震盪，創指大漲近2%，表現最為出色。電力股大幅反彈，金開新能、內蒙華電拉升漲逾8%，節能風電、浙江新能、太陽能、嘉澤新能等沖高。鹽湖提鋰板塊持續拉升，金圓股份漲停回封，鹽湖股份漲超7%，科達製造、比亞迪跟漲。油氣開採板塊上漲，中曼石油漲停，廣匯能源、貝肯能源、首華燃氣跟漲。

盤中，滬指報3576.07點，漲0.5%；深成指報14416.20點，漲0.52%；創業板報3272.92點，漲1.78%。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#陸股 #電力股 #創指

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +382.20(1.09%)
10/16
S&P500
4471.37 +33.11(0.75%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +73.91(0.50%)
10/16
費半指數
3314.41 +23.17(0.70%)
10/16
日經225
29068.63 +517.70(1.81%)
10/15
南韓KOSPI
3015.06 +26.42(0.88%)
10/15
香港恆生
25330.96 +368.37(1.48%)
10/15
上證指數
3572.37 +14.09(0.40%)
10/15
深圳成指
14415.99 +74.62(0.52%)
10/15
英國FTSE
7234.03 +26.32(0.37%)
10/15
法國CAC
6727.52 +42.31(0.63%)
10/16
德國DAX
15587.36 +124.64(0.81%)
10/15

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