【時報編譯張朝欽綜合外電報導】下周國際新聞事件

　10/18　周一 紐西蘭第三季通膨

　 美國九月工業生產

　 加拿大央行利率決議

　 美國NAHB十月房市指數

　10/19　周二 印尼央行利率決議

　 美國九月營建許可

　 美國九月新屋開工

　 業績報告：愛立信、嬌生、網飛

　10/20　周三 日本九月貿易收支

　 英國九月通膨

　 歐元區九月通膨

　 美國MBA抵押貸款申請

　 加拿大九月通膨

　 EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告

　 業績報告：艾司摩爾、特斯拉

10/21　周四 美國請領失業救濟人數

　 費城Fed製造業指數

　 歐元區十月消費者信心

　 美國九月成屋銷售

　 業績報告：ABB、思愛普、巴克萊、IBM、英特爾

　10/22　周五 澳洲十月Markit綜合/製造/服務PMI

　 日本九月通膨

　 日本十月Jibun銀行綜合/製造/服務PMI

　 英國九月零售銷售

　 歐元區十月Markit綜合/製造/服務PMI

　 美國十月Markit綜合/製造/服務PMI

　 業績報告：PayPal

(時報資訊)

#國際經濟

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +382.20(1.09%)
10/16
S&P500
4471.37 +33.11(0.75%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +73.91(0.50%)
10/16
費半指數
3314.41 +23.17(0.70%)
10/16
日經225
29068.63 +517.70(1.81%)
10/15
南韓KOSPI
3015.06 +26.42(0.88%)
10/15
香港恆生
25330.96 +368.37(1.48%)
10/15
上證指數
3572.37 +14.09(0.40%)
10/15
深圳成指
14415.99 +74.62(0.52%)
10/15
英國FTSE
7234.03 +26.32(0.37%)
10/15
法國CAC
6727.52 +42.31(0.63%)
10/16
德國DAX
15587.36 +124.64(0.81%)
10/15

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