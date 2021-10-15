【時報-台北電】上證報指出，納斯達克上市的電動汽車公司Electric Last Mile Solutions, Inc.(ELMS)宣布，已與寧德時代達成協議，寧德時代將為其全電動商用車提供電池並確保生產能力，該協議將確保電池供應到2025年。寧德時代將為ELMS提供42千瓦時的磷酸鐵鋰電池，並採用寧德時代的CTP技術。此外，雙方有望在美國的電池本土化方面進行合作。

ELMS方面表示，磷酸鐵鋰電池具有高安全性和可靠性，以及長循環壽命；而CTP技術提高電池組的系統能量密度，簡化生產並減少成本。該公司副首席財務官兼財務主管Rob Song表示，此舉讓公司在極具挑戰性的供應環境中確保電池供應。（編輯整理：張嘉倚）

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