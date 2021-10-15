【時報-台北電】上證報指出，納斯達克上市的電動汽車公司Electric Last Mile Solutions, Inc.(ELMS)宣布，已與寧德時代達成協議，寧德時代將為其全電動商用車提供電池並確保生產能力，該協議將確保電池供應到2025年。寧德時代將為ELMS提供42千瓦時的磷酸鐵鋰電池，並採用寧德時代的CTP技術。此外，雙方有望在美國的電池本土化方面進行合作。

ELMS方面表示，磷酸鐵鋰電池具有高安全性和可靠性，以及長循環壽命；而CTP技術提高電池組的系統能量密度，簡化生產並減少成本。該公司副首席財務官兼財務主管Rob Song表示，此舉讓公司在極具挑戰性的供應環境中確保電池供應。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#ELMS #寧德 #大陸

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +382.20(1.09%)
10/16
S&P500
4471.37 +33.11(0.75%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +73.91(0.50%)
10/16
費半指數
3314.41 +23.17(0.70%)
10/16
日經225
29068.63 +517.70(1.81%)
10/15
南韓KOSPI
3015.06 +26.42(0.88%)
10/15
香港恆生
25330.96 +368.37(1.48%)
10/15
上證指數
3572.37 +14.09(0.40%)
10/15
深圳成指
14415.99 +74.62(0.52%)
10/15
英國FTSE
7234.03 +26.32(0.37%)
10/15
法國CAC
6727.52 +42.31(0.63%)
10/16
德國DAX
15587.36 +124.64(0.81%)
10/15

延伸閱讀