晶片供應緊張衝擊汽車業。在今（15日）舉辦的2021中國汽車供應鏈大會上，中國機械工業聯合會執行副會長陳斌表示，今年5到9月，中國汽車產銷連續五個月按年下降。按此推測，晶片短缺有可能致全年減產約200萬輛。
陳斌還說，令人擔心的還有工業傳感器、基礎工業軟體、特種原材料、精密儀器儀表等一系列供應鏈上嚴重依賴進口的產品，一旦出現天災人禍，可能會造成更大的影響。
每年9月和10月是中國汽車銷售的旺季，因此被稱為「金九銀十」。但是，中國汽車工業協會週二(12日)發布的數據顯示，9月，中國的汽車銷售量為207萬輛(各類汽車)，按年跌近20％。
該協會稱，汽車銷售下降的原因是，由於煤炭緊張造成的發電量不足而出現的電力短缺，再加上已經持續很長一段時間的全球晶片供應緊張，迫使許多主要車廠停工或減產。
不過，該協會補充說，中國的晶片供應緊張9月份已經緩解，並預計今年最後3個月的供應會持續改善。
(時報資訊)
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