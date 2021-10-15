台積電法說會釋利多，美股大漲，帶動今(15日)亞洲主要股市上揚，台積電開盤即大漲19元，以592元開出，進攻600元大關的企圖明顯，最後一盤終於達陣，收在600元，大漲27元，漲幅4.71%，唱旺半導體族群，台股開高走高，終場大漲393.91點，收在今日最高點16781.19點，漲幅2.4%，成交值2839億元，順利站上16700點整數關卡。
台積電第3季營收創新高，每股淨利6.03元優於預期，預期第4季營收及毛利率仍將持續成長，台積電盤中攻至599元，大漲26元，漲逾4%；聯電盤中重返60元，來到60.2元，漲逾6%；聯發科、大立光也都有2%的漲幅，台積電設備廠帆宣也攻上漲停117元。
除台積電帶動半導體、電子族群走揚，傳產、金融同步走高，僅運輸類股指數震盪，航運股漲跌互見，貨櫃三雄走勢偏弱。
(時報資訊)
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