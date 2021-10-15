【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數202.09點，漲3.82點；總計518家漲、186家跌、70家持平；委買3672545張、委賣2000027張；總成交值700.39億元。

(時報資訊)

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