【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數16781.19點，漲393.91點；總計755家漲、151家跌、85家持平；委買16659191張、委賣10503549張；總成交值2839.80億元。

(時報資訊)

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