CNN Business報導，恒大集團（Evergrande）風暴依舊吸引全球關注，如今這個問題繼續延燒。凱投宏觀（Capital Economics）首席亞洲經濟學家威廉斯（Mark Williams）預估，中國未售空屋約達3,000萬戶，可供8,000萬人居住，這約是德國的總人口數。

凱投宏觀並估計，中國已售出、但仍空置的房屋約達1億戶，約可供2.6億人居住。近年來中國空屋數量相當高的情況，甚至有些地方被稱為鬼城。

分析師認為，中國房市在多年的供應過度後，如今正在冷卻。早在恒大爆發危機之前，專家推估空置的房屋就有數千萬戶，最近幾年情況更是持續惡化。

(時報資訊)

#恒大 #中國 #房市

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