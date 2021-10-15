全台房市火熱，其中以首都台北市房價攀升最為顯著，而同為大台北生活圈的新北市因重劃區遍地開花，近年來房價漲幅也十分驚人，有網友從實價登錄上，驚見新店區出現單坪8字頭的建案，總價直逼7千萬，讓從小在新店長大的他十分震驚。
1名網友在PTT房屋板貼一張實價登錄的截圖，以「110年」、「四房」作篩選，且單價扣除車位，出現新店區的3筆物件，位於寶橋路上，樓層分別是34樓、36樓和37樓。
截圖中可見，34樓含車位總價5770萬，坪數為81.4坪（含車位8.7坪），扣除車位單坪價格落在75.7萬；36樓含車位總價5902萬，坪數也是81.4坪（含車位8.7坪），扣除車位單坪價格為77.5萬；而37樓因為坪數較大，含車位總價來到6838萬，坪數為93.6坪（含車位17.4坪），扣除車位單坪價格高達82.1萬。
原PO驚見房價漲勢兇猛，大坪數單坪價格漲破8字頭，加2個車位直逼7千，感嘆「身為從小新店長大，沒想到會看到這數字」，瞬間覺得央北6字頭很合理，目前短期內不見央行升息，且缺工缺料，又搭配2.0稅制，料這勢頭可能繼續下去。
貼文曝光後，許多網友紛紛留言，「新店就是猛」、「37樓 破八有什麼問題嗎？合環那邊屌打央北是在」、「這算是全面噴出的現象了嗎」、「新店什麼都好唯一的缺點就是貴」、「去年底開價68-75吧，但去年是去年，今年是今年」、「還是大坪數，超猛」、「身為一個資深新店人，我也看呆了」。
(時報資訊)
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