圓展科技（3669）15日宣布由其研發的AVer FONE540會議電話揚聲器，獲得Zoom的官方硬體認證，是圓展全系列創新視訊會議設備中，最新通過Zoom嚴格認證流程的設備，受到此利多帶動，圓展股價止跌回穩，盤中高點一度來到48.8元，因上檔遭逢十日線48.85元反壓，致股價回落，惟仍保有逾1.5％的漲幅。

圓展去年受到WFH（居家辦公）商機帶動業績高飛，然隨著疫情稍緩，圓展業績也出現浮動，9月營收2.76億元較去年同期下滑55.45％，拖累股價走勢，惟累計前三季營收仍較去年同期成長5.32％。

為拼成長，圓展積極推動旗下產品參與認證，圓展今日宣布由其研發的AVer FONE540會議電話揚聲器，獲得Zoom的官方硬體認證。

圓展強調，最新通過Zoom嚴格認證流程的設備，在取得認證前，Zoom對FONE540進行各項嚴格的實驗室測試，確保能與Zoom雲端視訊平台完美整合。而FONE540經過嚴格的測試，獲得Zoom官方認證，最終成為Zoom認可的第三方音訊設備，使用Zoom搭配FONE540，即可升級電腦內建的麥克風或原有老舊的麥克風設備，擁有專業級的視訊會議體驗。FONE540提供企業級的音訊，清晰的互動交流，大幅提升視訊會議的效率。

Zoom設備合作夥伴經理Chris DeNovellis表示，此設備適用於小型到中型會議室以及在任何需要專業音訊體驗的地方。透過Zoom Rooms的硬體設備認證，能夠提供流暢和高品質的溝通體驗。

圓展美國子公司產品行銷總監Carl Harvell指出，遠距辦公及居家辦公已成為商業不可或缺的一部分，且清晰的溝通至關重要。透過圓展設備與Zoom完美的整合，可以提供使用者流暢的AV體驗，達成高效協作並提高生產力。

(時報資訊)

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