【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數201.83點，漲3.56點；總計496家漲、183家跌、87家持平；委買7020950張、委賣4926487張；總成交值591.34億元。

(時報資訊)

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