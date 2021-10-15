【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數16766.59點，漲379.31點；總計730家漲、162家跌、97家持平；委買29315708張、委賣22108122張；總成交值2402.93億元。

(時報資訊)

#成交值 #台股 #集中市場

延伸閱讀