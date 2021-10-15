【時報記者王逸芯台北報導】威訊(Verizon)、三星和高通技術公司持續拓展5G技術的極限，透過創新不斷推動這項變革性技術實現更高的效能。近期，此三家公司在使用毫米波頻譜聚合頻段的實驗室試驗中，達成了711 Mbps的上傳速度。

威訊技術規畫部門資深副總裁Adam Koeppe表示，我們建構的毫米波是一個關鍵的差異化因素。即使我們正藉由新取得的中頻頻譜資源推動5G服務大規模且快速的擴展，我們同時也在加倍致力於毫米波頻譜的使用。我們將繼續擴展毫米波覆蓋範圍，為最密集的連網區域以及獨特的企業解決方案提供顛覆性的連線體驗。我們已於去年年底建構超過17,000個毫米波基地台，並有望於2021年間再增加14,000個，預計到今年底將有超過30,000個基地台運作，之後我們也將持續增建。

雖然過去也有達成數千兆位元下載速度的紀錄，但這次的成果是此三家公司將數據上傳至網路上所能達到的最快速度。接近本次試驗中看到的上傳速度將為在市中心街道、音樂會和足球場等人口稠密的場所將影片、圖片和資料上傳到雲端、社群網站帳戶或直接分享給其他人做好準備。無論是使用傳統的行動連接或是固定無線接取，這些速度讓在家學習的學生及分散式辦工的員工都能夠上傳和同步大量檔案、在雲端同步編輯文件、並毫不費力地與同事合作。

這些突破性的上行鏈路速度也將為企業帶來全新的企業專網使用案例。更快的上行鏈路速度可以為製造商提供品質管理解決方案，使用人工智慧辨識產品中只有通過超高畫質影片才能看到的微小缺陷。其他上傳密集的解決方案，例如多地點、大規模的監視錄影功能和以擴增實境為中心的客戶體驗，也將隨著這些上傳速度的提高而得到提升。

(時報資訊)