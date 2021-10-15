【時報-台北電】中國海油宣布，中國首個海上智能油田建設項目─秦皇島32-6智能油田（一期）項目當日全面建成投用。
據中國海油介紹，其採用先進技術平台，將信息技術與油氣生產核心業務深度融合，使秦皇島32-6這個20年的老油田具備全面感知、整體協同、科學決策和自主優化等顯著的智能特徵，將帶來30%的生產效率提升，提升產量同時降低操作維護成本5%至10%，減少用工20%。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
【時報-台北電】中國海油宣布，中國首個海上智能油田建設項目─秦皇島32-6智能油田（一期）項目當日全面建成投用。
據中國海油介紹，其採用先進技術平台，將信息技術與油氣生產核心業務深度融合，使秦皇島32-6這個20年的老油田具備全面感知、整體協同、科學決策和自主優化等顯著的智能特徵，將帶來30%的生產效率提升，提升產量同時降低操作維護成本5%至10%，減少用工20%。（編輯整理：張嘉倚）
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