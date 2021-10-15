【時報記者任珮云台北報導】升息是投資人非常在意的關鍵字，稍有風吹草動，股市反應都很劇烈，台股近一個半月來跌近1成。但根據台灣證券交易所資料顯示，台灣947家上市企業2020年企業獲利總計新台幣2.29兆元，其中市值前50大的企業獲利總計新台幣1.52兆元，整體上市企業獲利超過6成比重來自這些大型企業。而主計總處大幅上修今年GDP至5.46%，高盛（Goldman Sachs）預計今、明兩年台灣企業獲利成長率為23%，據此，台股長多格局不變。
然而，在升息環境下的衛星和核心配置怎麼選？
目前市場普遍認為聯準會（Fed）收回流動性後，可以投入股市的錢就會減少，進而導致資產價格支撐力道減弱；另一方面利率走揚也使資產價格面臨重估價風險。然而投資人過於關注升息的短期影響，卻忽略了聯準會（Fed）開始升息的關鍵原因：經濟快速復甦，景氣升溫速度非常快，需要啟動應對機制，以防通膨失控。目光長遠的投資人應了解基本面確實強勁，企業獲利也能持續成長，優質投資標的反而是拉回買進的好機會。
元大投信ETF研究團隊指出近四次美國啟動升息循環期間，台股平均報酬率達18.1%，除2004年原物料大漲帶動新興市場大漲之外，台股有三次表現突出，相當適合在升息階段作為核心資產配置部位。建議以元大台灣50(0050)作為核心標的，資金有限的投資人可運用零股投資或定期定額方式，逐步建立投資部位。而即將於11月中下旬除息的元大MSCI金融(0055)兼具息收和抗通膨優勢，可作為升息環境下的衛星標的。
(時報資訊)
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