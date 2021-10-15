【時報-台北電】15日三大指數集體低開，隨後走勢分化，滬指維持橫盤震盪，創業板指表現強勢一度漲超2%。板塊方面，半導體晶片股強勢拉升，煤炭、數位貨幣板塊走強，鹽湖提鋰、軍工等板塊活躍；醫療、醫美板塊再度下挫，教育、工業母機板塊回檔，食品加工、電力股表現低迷。

半導體登上主流強勢股，力芯微、宏微科技、斯達半導、上海貝嶺、新潔能等多股大幅拉升。

午間收盤，滬指漲0.29%，報3568.67點；深成指漲0.50%，報14413.48點；創指漲1.74%，報3271.82點。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#創指 #陸股

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +382.20(1.09%)
10/16
S&P500
4471.37 +33.11(0.75%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +73.91(0.50%)
10/16
費半指數
3314.41 +23.17(0.70%)
10/16
日經225
29068.63 +517.70(1.81%)
10/15
南韓KOSPI
3015.06 +26.42(0.88%)
10/15
香港恆生
25330.96 +368.37(1.48%)
10/15
上證指數
3572.37 +14.09(0.40%)
10/15
深圳成指
14415.99 +74.62(0.52%)
10/15
英國FTSE
7234.03 +26.32(0.37%)
10/15
法國CAC
6727.52 +42.31(0.63%)
10/16
德國DAX
15587.36 +124.64(0.81%)
10/15

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