【時報-台北電】15日三大指數集體低開，隨後走勢分化，滬指維持橫盤震盪，創業板指表現強勢一度漲超2%。板塊方面，半導體晶片股強勢拉升，煤炭、數位貨幣板塊走強，鹽湖提鋰、軍工等板塊活躍；醫療、醫美板塊再度下挫，教育、工業母機板塊回檔，食品加工、電力股表現低迷。
半導體登上主流強勢股，力芯微、宏微科技、斯達半導、上海貝嶺、新潔能等多股大幅拉升。
午間收盤，滬指漲0.29%，報3568.67點；深成指漲0.50%，報14413.48點；創指漲1.74%，報3271.82點。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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