美股14日晚間急漲，帶動港股假期後15日早段上漲，半日升逾兩百點，重上兩萬五大關。恒指15日開盤漲224點報25,187，但開市後升勢不保，曾倒跌33點，低見24,929，觸及低位後止跌回升，一度上漲266點，高見25,228。

香港信報報導，最終恒指中午收報25,170，升207點，漲幅為0.83％，國指收報8,907，升58點，漲幅為0.67％，恒生科指收報6,263，升63點，漲幅為1％，成交額為1,038.3億港元。

個股方面，騰訊是交投最旺個股，半日升2.6％，報495.6港元，成交額為87億港元。中海外半日下跌4.3％，為表現最差恒指成份股。吉利飆7.7％，為表現最佳藍籌。

(時報資訊)

#恒指

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +382.20(1.09%)
10/16
S&P500
4471.37 +33.11(0.75%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +73.91(0.50%)
10/16
費半指數
3314.41 +23.17(0.70%)
10/16
日經225
29068.63 +517.70(1.81%)
10/15
南韓KOSPI
3015.06 +26.42(0.88%)
10/15
香港恆生
25330.96 +368.37(1.48%)
10/15
上證指數
3572.37 +14.09(0.40%)
10/15
深圳成指
14415.99 +74.62(0.52%)
10/15
英國FTSE
7234.03 +26.32(0.37%)
10/15
法國CAC
6727.52 +42.31(0.63%)
10/16
德國DAX
15587.36 +124.64(0.81%)
10/15

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