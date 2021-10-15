美股14日晚間急漲，帶動港股假期後15日早段上漲，半日升逾兩百點，重上兩萬五大關。恒指15日開盤漲224點報25,187，但開市後升勢不保，曾倒跌33點，低見24,929，觸及低位後止跌回升，一度上漲266點，高見25,228。
香港信報報導，最終恒指中午收報25,170，升207點，漲幅為0.83％，國指收報8,907，升58點，漲幅為0.67％，恒生科指收報6,263，升63點，漲幅為1％，成交額為1,038.3億港元。
個股方面，騰訊是交投最旺個股，半日升2.6％，報495.6港元，成交額為87億港元。中海外半日下跌4.3％，為表現最差恒指成份股。吉利飆7.7％，為表現最佳藍籌。
(時報資訊)
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