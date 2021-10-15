比特幣近日走高，15日（周五）飆破5.9萬美元，主要是受到美國監管機關可能核准首檔比特幣相關ETF的消息激勵，令市場人士信心大振。

根據Coinbase資料，比特幣價格在台灣時間中午12時升至59,241.4美元，過去24小時上漲3.28％。

Markets Insider報導，美國證交會（SEC）未來兩周可能會通過數件比特幣ETF申請，包括ProShares、Valkyrie Investments、Invesco和VanEck皆已在8月提出申請。

由於SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）曾表達支持投資期貨合約的比特幣ETF，而非投資比特幣本身的ETF，這使外界預料上述ETF獲SEC核准機率頗高。

(時報資訊)

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