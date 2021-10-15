【時報記者王逸芯台北報導】是方(6561)今(15)日舉行「是方電訊LY2智慧機房興建工程動土祈福典禮」，新機房預計2023年營運，目前美國五大尖牙股都是是方客戶，未來將持續朝向東亞數位匯流及AI雲端商務應用中心的新目標積極邁進。
是方董事長吳彥宏表示，是方新機房營運後，是方將取代香港，成為東亞數位匯流以及AI應用最大中心，成為AI、雲端商務應用中心及東亞電信樞紐。
吳彥宏表示，是方電訊積極響應政府的南向政策，成功啟動「東協10國合作計劃」，從去年底到現在，已經成功的和六個國家完成了網路串接開通作業，與各國當地電信龍頭，共同建構東亞最大的IDC策略聯盟，朝向東亞數位匯流及AI雲端商務應用中心的新目標積極邁進，這更是我們自我期許的重大任務。
美國五大尖牙股都是是方客戶，而新機房2023年營運，採用綠建築設計，要成為東亞轉運中心。
是方目前的3棟IDC機房使用率滿載，隨著雲端網路需求擴大，今日動工的第4棟IDC機房預計2023年底啟用，將增加50%機房使用面積，新機房初期使用量有望超過3分之1，主要都是國際級客戶。是方新建的IDC機房佔地5000坪，為地上7層、地下2建物，規劃1800個機櫃。
美國五大尖牙股FAANG指的是Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google，是美股具前瞻指標的風向球，是明星產業中的明星企業。
今日動工典禮由是方董事長吳彥宏主持，總統蔡英文、NCC主委陳耀祥、中華電(2412)董事長謝繼茂、交通部次長祁文中，以及美國在台協會等高層人士皆到場。
(時報資訊)
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