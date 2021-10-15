【時報編譯張朝欽綜合外電報導】太空旅行公司維珍銀河(Virgin Galactic)在周四宣布，要將商業太空旅行服務延後到2022年第四季推出，並且不會在今年進行另一次已規劃的試飛活動。該公司股價在盤後交易下跌13%。

維珍的「太空船2號」曾經將公司老闆，英國億萬富翁Richard Branson帶向太空，在太空邊緣飛行。但是在7月11日也出現維珍銀河Unity 22號的發射失事事件，美國聯邦航空局(FAA)對此進行調查，並於9月29日結束調查，解除了停飛令。

維珍在上個月表示，預計Unity 23號將在10月中旬重新啟航。

該公司表示，最近在實驗室進行的一次測試顯示，某些用於修正後特定連結點的材料的強度可能會降低。

英國王子威廉(William)本周曾提出批評，認為世界最聰明的人才應該專注於解決地球難題，而不是爭相投入於太空旅遊競賽。似乎暗批亞馬遜富商貝佐斯(Jeff Bezos)和英國富翁競相開發太空旅遊服務。

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