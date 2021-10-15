商辦市場缺貨嚴重，空置率探底，據信義全球資產統計，第三季台北市市區辦公商圈空置率已降至1.74％，內科廠辦空置率降至3.3％，雙雙創下歷年新低記錄，商仲業者分析，新供給銜接不及、企業需求動能多元且強勁、屋主在疫情考量下提高續租態度，使辦公室空置率探底。

台北市區辦公商圈的平均空置率持續降低，由上季2.43％下降至1.74％，七個商圈中，除了敦北民生商圈較高為3.79％外，其餘六個商圈的空置率在1.6％以下。

信義全球資產總經理柯宏安表示，不少即將完工大樓已預招租或自用，整體台北辦公空間呈現缺貨；老舊商辦投入危老都更讓現有供給減少，租戶必須另覓空間搬遷，其中不少企業往內科移動；大型企業因應發展，持續有總部空間舊換新需求。

柯宏安表示，市區商圈雖有企業移動至內科，但在網購電商、網路遊戲、軟體研發等產業的擴張動能下，銜接遞補原有空置空間。此外，考量疫情變數，屋主多願意以彈性條件，留住承租方，避免空置損失。

內科商圈部分，企業持續移入，平均空置率也續降，由上季5.28％下降至3.3％。除了大型企業物色大坪數廠辦作為總部或員工訓練中心，另外中小型企業所需的50～100坪左右標準面積空間，租賃去化速度也加快，都讓內科整體廠辦空置率大幅下降，西湖、文德、舊宗段三大商圈皆搶手。

其中，文德段受惠於鄰近西湖段滿載的外溢效果，空置有感下降，從上季的8％降至不到4％，此外，西湖段空置率降至2.1％、舊宗段空置率降至不到5％。

柯宏安表示，台灣企業在疫情衝擊下仍穩健發展，整體產業成長支撐商辦需求與低空置率，未來短期內台北市中心商圈在新辦公供給不足下，空置率低檔現象將維持一段時間，也會連動支撐商辦的售價、租金。

(時報資訊)