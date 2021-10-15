財政部政務次長阮清華15日至臺灣銀行巡視首日商家兌領振興五倍券情形，他說，因各銀行已有去年經驗，加上今年推出簡化措施，首日起跑「秩序良好」。
對於今年數位綁定振興五倍券，目前已經達410萬份，阮清華說，原先預估目標為400萬份，今年數位綁定成績「比預期好」。當中，Taiwan Pay已有60多萬份綁定，較去年的3萬份增加許多，未來希望讓更多民眾體驗方便的行動支付工具。
阮清華透露，目前自己的振興五倍券已經綁定Taiwan Pay，未來會跟家人一同去使用。
阮清華說，政府推動的Taiwan Pay，並非一個品牌，而是一個共通平台，目前已有電支間相互轉帳功能，年底前還會推出繳稅、繳費功能，未來還會推出消費功能，目前大部分的電子支付業者已經同意加入，除了街口支付、LINE Pay尚未加入，將會持續溝通，希望可以打造一個台灣的支付生態圈，讓民眾更加便利。
對於5日台股大漲，阮清華說，對台灣股市持續有信心，目前台股股息殖利率只比英國低，本益比更是全球最低，即使國外升息也不見得會造成資金外流，因為只是單一因素，但還是會持續密切關注美國縮減購債的情形。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：