財政部政務次長阮清華15日至臺灣銀行巡視首日商家兌領振興五倍券情形，他說，因各銀行已有去年經驗，加上今年推出簡化措施，首日起跑「秩序良好」。

對於今年數位綁定振興五倍券，目前已經達410萬份，阮清華說，原先預估目標為400萬份，今年數位綁定成績「比預期好」。當中，Taiwan Pay已有60多萬份綁定，較去年的3萬份增加許多，未來希望讓更多民眾體驗方便的行動支付工具。

阮清華透露，目前自己的振興五倍券已經綁定Taiwan Pay，未來會跟家人一同去使用。

阮清華說，政府推動的Taiwan Pay，並非一個品牌，而是一個共通平台，目前已有電支間相互轉帳功能，年底前還會推出繳稅、繳費功能，未來還會推出消費功能，目前大部分的電子支付業者已經同意加入，除了街口支付、LINE Pay尚未加入，將會持續溝通，希望可以打造一個台灣的支付生態圈，讓民眾更加便利。

對於5日台股大漲，阮清華說，對台灣股市持續有信心，目前台股股息殖利率只比英國低，本益比更是全球最低，即使國外升息也不見得會造成資金外流，因為只是單一因素，但還是會持續密切關注美國縮減購債的情形。

(時報資訊)