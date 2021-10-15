外媒引述知情人士透露，大陸金融監管機構於9月底窗口指導部分大型商業銀行，允許銀行在第四季加快對個人抵押貸款的發放。

知情人士表示，銀行還可以向監管機構提交新的個人住房抵押貸款資產支持證券（RMBS）的發行計劃，以釋放更多個人按揭貸款額度。此前中國人民銀行據傳從4月份開始控制RMBS的發行，以降溫樓市。

報導指出，最新措施體現恒大債務危機令中資美元債市場風聲鶴唳之時，房地產行業的強監管政策開始部分鬆動。對商業銀行而言，通過RMBS將按揭貸款出表，可以挪出更多貸款投放額度。

中國人民銀行行長易綱曾在房地產金融工作座談會上要求，金融機構配合相關部門和地方政府，共同維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。

(時報資訊)

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