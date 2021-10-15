是方電訊（6561）15日舉行智慧IDC機房動土典禮，總統蔡英文親臨會場並偕同部會首長，以及中華電信董事長謝繼茂等嘉賓，手執金鏟共同完成動土儀式。總統致詞嘉勉是方第4棟新機房兼具綠建築與智慧建築雙重特色，不僅順應新生代5G、AI的高速聯網潮流，未來正式加入營運後，預期吸引更多國際及雲端業者來台設置機房，成立區域服務中心，增強台灣對外網路服務的韌性，也將提升台灣成為東亞數位匯流及AI雲端商務應用中心的關鍵地位！
動土典禮在祥獅獻瑞的精湛表演及喧天戰鼓的助陣下揭開序幕。蔡英文總統在致詞中特別提到，是方國際級雲端IDC新大樓的興建，將為台灣IDC及雲端產業帶來新契機，對於加速我國雲端產業邁向國際化，具有重大指標性意義。
是方母公司中華電信董事長謝繼茂也，表示，今年適逢是方電訊創立30周年，再加上第4棟機房開工動土，可謂雙喜臨門，衷心冀望是方持續提升營運動能，共同為集團永續經營與成長而努力。
NCC主委陳耀祥則以「實事求是，展業有方」慶賀是方電訊。他說，是方電訊是台灣IDC界的先驅先知，更是眾多國內訊務交換通往國際海纜的匯集中心，扮演台灣面向國際的網際網路樞紐通商口岸，並持續獲得諸多國際大型科技業者的青睞進駐投資，成績斐然。期望是方電訊IDC機房完工後，有更多國際業者來臺設立據點，並與我國業者合作，藉著高速、大頻寬的網路發展如智慧交通、智慧工廠或平臺即服務等創新應用，帶動IDC及雲端產業的發展。
是方董事長吳彥宏表示，新機房大樓導入「綠建築」及「智慧建築」的技術元素，整合IoT（物聯網）及ICT（資通訊）技術為設計主軸，以期運用資通訊高科技軟實力與節能減碳之綠建築結合，成為國內新一代高智能IDC機房的最佳典範，不僅順應高速聯網新世代的降臨與數位經濟生態的轉變，在雲端商務應用與時俱進的同時，是方旗下所屬的4棟IDC機房也已經蓄勢待發面對未來數位匯流的各種挑戰。
吳彥宏並指出，從國際海纜與電信業者在亞洲布局的趨勢觀察，位居東亞樞紐位置的台灣越趨重要，尤其地處西太平洋第一島鏈的台灣往北可直連東北亞的日韓，往南則已布局南向政策多年，國際政經地位與日俱增，是方身為台灣IDC服務領導廠商，運營國內最大電信市集，更是國際雲端、海纜與網際網路主要閘口，重要性不言可喻。
是方電訊總經理劉耀元則說，此次新機房興建預算約20億元，朝向「Tier4」等級建置，樓層面積5,000坪，為地上7層地下2層建物，可支援未來HPC之高用電機櫃需求；各樓層皆挑高6米，樓地板載重達到每平方公尺2,000公斤嚴格標準，大樓採用LRB（Lead Rubber Bearing）隔震設計，整棟建築防震係數為0.41G（可預防7級強震），並以光纖與是方現有之IDC相連結，預計2023年底正式啟用。此外，新機房所在地點可快速上達中山高速公路與北二高，40分鐘可抵達桃園國際機場，地理位置十分優越。
劉耀元進一步透露，為了追求更快速，更彈性的跨國服務，是方已規畫全新智慧交換連結服務，是方與東協10國合作夥伴可相互提供當地服務給有跨國需求的企業用戶。例如，台灣客戶需要透過海纜連接到菲律賓機房購買當地網路，或是越南台商需要VPN連回台灣，皆能以是方為窗口，享受到便利、快速的跨國網路連結服務。是方不僅以實際行動響應政府新南向政策，更憑藉著東協10國合作計劃也爭取到更多的跨國商機。未來，在新機房正式營運的加持下，預期吸引更多國際客戶進駐，滿足企業客戶之數位轉型及高速聯網的需求，帶動是方另一波營收成長與獲利的高峰，朝向東亞數位匯流及AI雲端商務應用中心的目標積極邁進。
(時報資訊)
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