【時報記者沈培華台北報導】記憶體模組品牌廠紛紛布局新世代DDR5市場，威剛(3260)發表全新世代DDR5記憶體模組，十銓(4967)繼發表DDR5記憶體模組後，預計首款RGB發光的電競記憶體將於今年第四季上市。龍頭金士頓成為第一家獲Intel平台驗證的DDR5記憶體第三方供應商。

威剛發表全新世代DDR5記憶體模組，主打4800MT/s原生時脈與16GB主流容量。有鑑於近年來電腦處理器核心數量越來越多，新世代DDR5記憶體模組也大幅增加頻寬，相較於DDR4記憶體模組更能讓每個CPU核心分配到更多頻寬資源，大幅提升電腦的整體運算性能表現。此外，威剛科技與全球各大主機板合作伙板攜手共進，從DDR5開發初期即與國際知名主機板領導品牌進行密切合作。

威剛此次推出的DDR5 4800MT/s記憶體模組，包含符合桌上型電腦的U-DIMM與筆記型電腦可用的SO-DIMM，U-DIMM推出單支與雙支兩種形式包裝，DDR5 SO-DIMM則將於今年第四季推出。

十銓於今年5月線上COMPUTEX 2021展會，率先為2021新品的三大主題「散熱」、「大容量」及「DDR5」揭開序幕後，9月舉行2021線上發布會，持續瞄準此三大領域，搶攻文書、電競以及創作者等市場。

隨著DDR5的新世代來臨，十銓於今年的COMPUTEX線上展覽搶先發表全新TEAMGROUP ELITE DDR5記憶體模組後，持續與各大主機板廠ASUS、ASRock、BIOSTAR、GIGABYTE、MSI密切合作進行超頻能力測試，也將推出結合超頻以及RGB技術的DDR5新產品，此首款RGB發光的電競記憶體，預計於今年第四季上市。

金士頓成為第一家獲Intel平台驗證的DDR5記憶體第三方供應商，旗下即將問世的16GB、32GB容量DDR5 UDIMM記憶體將與Intel平台完整相容。

全球記憶體領導品牌金士頓宣布，旗下即將問世的DDR5 UDIMM記憶體已正式獲Intel平台驗證，成為目前第一家以DDR5記憶體產品取得該驗證的第三方供應商，為DDR5應用寫下關鍵里程碑。未來一年內，金士頓將提供一系列多元的容量與規格選項、持續擴展旗下的DR5記憶體陣容，讓全新平台在DDR5的助力下發揮出最佳效能。

(時報資訊)