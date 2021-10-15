UNIQLO及GU母企迅銷公布年度業績，截至8月31日止，迅銷年度純利1,698.47億日圓，年增88％，每股盈利1,663.12日圓，派末期股息每股240日圓，全年股息480日圓。值得注意的是，大中華地區創下歷年最佳業績。
期內，迅銷綜合收益總額2.1兆日圓，年增6.2％，綜合經營溢利2,490億日圓，年增66.7％。相較於2020年度受新冠肺炎疫情嚴重影響，導致業績大幅下降，2021年以UNIQLO（優衣庫）事業為首，銷售業績回升。
在日本UNIQLO事業分部收益總額年增4.4％，經營溢利總額升17.7％，同店銷售淨額年增3.6％。海外UNIQLO事業分部收益總額年增10.2％，經營溢利總額增1.21倍，受疫情影響較低的大中華地區收益總額5,322億日圓，年增16.7％，經營溢利總額1,002億日圓，年增52.7％，創下歷年最佳業績。
(時報資訊)
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