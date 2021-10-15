【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】知名開源軟體開發平台GitLab周四在那斯達克首日掛牌股票較IPO價格飆漲約35%，帶動市值站上149億美元，凸顯出投資人對快速成長的軟體公司興致相當高昂。
GitLab周四以94.25美元開出，以103.89美元收盤，其股票首次公開發行（IPO）價格定為每股77美元，遠超出該公司原先估算的介於66～69美元。該公司在IPO售出842萬股，而與共同創始人兼執行長Sid Sijbrandij有關的售股股東（selling stockholder）出售198萬股，共籌得近8.01億美元。
GitLab提供免費和付費版本的開發人員操作平台，這是一個將軟體開發和IT操作結合在一起的單一應用程式，不同產業的公司開發人員可以利用該平台編寫程式碼、做成套件、發布軟體和進行監測。
GitLab的大客戶包括輝達（Nvidia）、西門子（Siemens AG）和高盛銀行（Goldman Sachs Group）等。GitLab的背後金主包括Khosla Ventures和Google Ventures。其主要競爭者GitHub在2018 年由微軟以75億美元納入麾下。
GitLab上年度（截至2021年1月）營收為1.522億美元，較前一年的8120萬美元大幅成長。上年度該公司毛利成長約86%，達到1.337億美元，但營業虧損增加近67%，為2.139億美元。
(時報資訊)
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