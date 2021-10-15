【時報記者莊丙農台北報導】國泰金(2882)旗下國泰人壽「CVX泰好保」平台正式通過保險局審核，成為第一家正式通過、上線的遠距投保壽險公司，甚至比原訂的時間整整提早近20天。
國壽總經理劉上旗表示，在數位應變力、團隊敏捷力與業務學習力的三大實力之下，泰好保通過核准的關鍵優勢包括：涵蓋投保、保全、理賠及保費的「全面」、沒有額外認證步驟的「便利」、只要有手機就能操作的「簡單」，以及業界首創的「個人化電子保單封面」服務，後續除了優化客戶體驗之外，也將加強身份辨識功能，與既有投保管道多元並行。
此次試辦業務的審核標準，包括質檢件數及影片質檢通過率等。試辦過程中，客戶及業務員亦表示，整體辦理流程順利、不冗長外，業務員專業的在線引導，更能確保相關文件是客戶親自在國泰「上上簽」簽名系統完成。
目前泰好保已累計6.25萬受理件，而截至9/30，遠距件已佔整體壽險視訊件的65％，不僅持續吸引20～39歲的年輕族群(佔66％)，其中更有約3成為跨縣市，打破時間與地域限制解決客戶痛點。目前2.7萬名業務員已有8成習慣使用泰好保，客戶滿意度亦高達96％。
(時報資訊)
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