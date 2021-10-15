【時報編譯張朝欽綜合外電報導】力拓集團(Rio Tinto)周五下調了2021年鐵礦石出貨量的預期；主因為該集團在西澳洲的勞動力市場趨緊，以致推延了在Gudai-Darri一處新礦場的完工。
執行長Jakob Stausholm表示，這又是一個營運困難的季度。該礦商預計，2021年澳洲Pilbara區域的鐵礦石出貨量將在3.2億至3.25億噸之間，低於此前預估的3.25億至3.4億噸出貨量。
此次調降將讓力拓失去全球最大鐵礦石生產商的地位。
力拓表示，中國監管單位的壓力，可能引發進一步價格波動。
鐵礦石價格自從五月中旬觸及新紀錄高價之後，至今已跌去一半；主因為中國限制鋼鐵的產出，以及監管單位的整頓，導致中國房地產活動大幅放緩，需求銳減。
儘管如此，在截至九月底的三個月，力拓仍出貨了83.4百萬噸單位(mt)的煉鋼用鐵礦石，較去年同期的82.1 mt高出2%。
力拓在去年破壞了萬年曆史的遺址，讓公司高層進行全面改革。力拓也將蒙古的銅礦場首次生產推延了三個月，遲至2023年1月。
(時報資訊)
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