【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數201.90點，漲3.63點；總計501家漲、150家跌、103家持平；委買6864685張、委賣4817680張；總成交值502.56億元。

(時報資訊)

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