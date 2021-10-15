【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數16756.38點，漲369.10點；總計755家漲、136家跌、96家持平；委買28561205張、委賣21486567張；總成交值2087.78億元。

(時報資訊)

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