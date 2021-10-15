【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在科技族群走高帶動下，15日韓股也上漲。目前，KOSPI在3,015.31點，漲26.67點或0.89%。同時，韓元呈現升值走勢。

　三星電子漲1.3%，SK海力士漲3.62%，Naver也漲0.38%。

　不過，LG化學卻跌1.06%，大型煉油廠SK Innovation也跌1.14%。

　韓國財政部15日表示，由於當地新冠疫情有再度升溫趨勢，需要與人面對面接觸的服務業衰退幅度擴增，因此，韓國經濟正面臨著持續性的不穩定。

　同時，韓國政府宣布，再實施兩星期社交禁令，不過許多項目將不會規定那麼緊，可望慢慢鬆綁。

　美元兌韓元在1,183.45價位，升值3.35韓元。

(時報資訊)

#韓元 #韓股 #KOSPI

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +382.20(1.09%)
10/16
S&P500
4471.37 +33.11(0.75%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +73.91(0.50%)
10/16
費半指數
3314.41 +23.17(0.70%)
10/16
日經225
29068.63 +517.70(1.81%)
10/15
南韓KOSPI
3015.06 +26.42(0.88%)
10/15
香港恆生
25330.96 +368.37(1.48%)
10/15
上證指數
3572.37 +14.09(0.40%)
10/15
深圳成指
14415.99 +74.62(0.52%)
10/15
英國FTSE
7234.03 +26.32(0.37%)
10/15
法國CAC
6727.52 +42.31(0.63%)
10/16
德國DAX
15587.36 +124.64(0.81%)
10/15

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