【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在科技族群走高帶動下，15日韓股也上漲。目前，KOSPI在3,015.31點，漲26.67點或0.89%。同時，韓元呈現升值走勢。
三星電子漲1.3%，SK海力士漲3.62%，Naver也漲0.38%。
不過，LG化學卻跌1.06%，大型煉油廠SK Innovation也跌1.14%。
韓國財政部15日表示，由於當地新冠疫情有再度升溫趨勢，需要與人面對面接觸的服務業衰退幅度擴增，因此，韓國經濟正面臨著持續性的不穩定。
同時，韓國政府宣布，再實施兩星期社交禁令，不過許多項目將不會規定那麼緊，可望慢慢鬆綁。
美元兌韓元在1,183.45價位，升值3.35韓元。
(時報資訊)
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