【時報記者林資傑台北報導】美股受惠企業財報及就業、通膨數據同步報喜，四大指數周四同步大漲，台股在台積電(2330)法說報喜、大漲逾4％帶動下，加權指數開高後強彈逾300點，一舉站回16700之上，最高飆漲373.9點至16761.18點，櫃買指數同步開高大漲逾1.5％。
截至11點45分，加權指數大漲366.29點、為16753.57點，早盤維持逾300點漲勢，今日成交量估略增至約2900億元。櫃買指數截至11點45分上漲3.6點至201.87點，早盤最高上漲4.29點至202.56點，今日成交量估略增至660億元。
盤面各類股普揚，由電器電纜漲逾3.5％領軍，成交量最大的電子股大漲近3％居次，貿易百貨及造紙股分別漲逾2％、近1.5％，玻陶、電機、觀光、橡膠、鋼鐵、金融等亦漲逾1％，僅航運及紡纖股於平盤上下小幅震盪，表現相對較弱。
權值股由晶圓雙雄聯電(2303)及台積電分別飆升逾5％及4％領軍，國泰金(2882)漲逾2.5％居次，鴻海(2317)、日月光投控(3711)、矽力-KY(6415)等漲逾2％，台塑化(6505)及台達電(2308)亦漲近2％，長榮(2603)及萬海(2615)仍跌近1％及1.5％，表現偏弱。
投顧法人認為，台股昨日在晶圓雙雄帶頭反彈下止跌、今日進一步強彈，技術面上嘗試在年線附近打W底右腳支撐，KD黃金交叉，加上5日均線翻揚向上，有機會醞釀一波反彈，惟仍須觀察外資賣壓是否減緩，仍暫以16200～16700點區間看待。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：