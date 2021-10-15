通貨膨脹造成的物價上漲已蔓延至房地產了嗎？根據中信房屋統計，北市第三季老宅房價，比去年同期平均成長了6.3％，其中以南港、萬華、大安等三區的房價漲幅最為顯著。若觀察屋齡30年以下成屋與老宅之間的房價差距，全市僅有文山、內湖、北投低於1.2倍，南港與大同兩區甚至達到1.3倍以上、房價差距頗大。
根據實價交易資料顯示，北市今年第三季屋齡30年以上老宅房價比起去年同期明顯上漲。12個行政區，除士林、大同區年增率微減之外，其餘各區均為正成長。南港、萬華與大安區老宅房價成長更是顯著，季增及年增均為全市之最。
中信房屋研展室副理張漢超表示，北市老宅房價年增率達6.3％，其中南港、萬華和大安區的房價年增率突破兩位數最高，分別是19.9％、14.5％及12.3％，大幅超越消費者物價指數年增率2.63％。也就是說，南港去年總價834萬元的老宅，現在得花1000萬才能買得到。
只是老宅房價雖上漲，但漲幅還不及預售、新成屋及低屋齡的成屋。張漢超指出，國際原物料價格上漲及資金逐漸緊縮，引發全球通貨膨脹的發生，因此早在去年疫情導致營建物料及人力成本短缺之時，預售及新成屋的售價即已先行喊漲。如今雖然中古房價也鬆動上漲，但由新舊屋房價比的變化來看，老宅房價的成長其實還趕不上屋齡較低的成屋。
觀察北市各區域屋齡30年以下的成屋與30年以上老宅的平均房價比，可以看出南港與大同區的比值最高，分別為1.39及1.32，也就是低屋齡的成屋是老宅房價的1.39倍及1.32倍。這意謂著新舊房價間的差距大，同時也顯示出老宅房價雖然成長，但還是跟不上屋齡較低的成屋。
以南港區為例，區域內除了有臺鐵、高鐵、捷運三鐵之外，又有國道一號及三號兩條高速公路、以及園區展館帶來人流，建案開發頗具商業效益，因此各家建商積極搶進，創造出的話題自然也不少，現有成屋當然也聯袂受惠，只是如果就老宅本身的價值而言，僅能依賴土地價值的成長來拉抬房價，也因此造成老宅房價雖居全市之冠，但同時也與低屋齡新屋價差較大的現象。
張漢超以現況來研判，認為通膨所引發的房價上漲趨勢，短期內恐難以改變，因此對於預算有限的族群來說，老宅房價雖漲，但漲幅較為溫和，或許是房價高漲下可以參考的標的，只不過入手老宅有仍有諸多面向需要考量，購屋人要入手，可先行評估，再做最佳的選擇。
(時報資訊)
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