近幾星期來，北京對台加強施壓，出動了超過150架軍機進入西南防空識別區，以展現軍力，使整個亞太區都陷入緊張。
不過，據CNN新聞網15日報導，在台北1座公園裡，根本沒人在談兩岸可能爆發衝突的話題。都已80多歲的黃婆婆和張婆婆說，她們早上和朋友閒聊，談了點心，茶和該不該做些運動。她們說，並不擔心戰爭。「我們根本就不擔心，那威脅一直都在，沒什麼好擔心的，」黃婆婆說，「要是會打，早就打了。」
她們輕鬆的態度和最近解放軍在台海的軍事演習，還有兩岸領導階層間的唇槍舌劍形成鮮明對比。至今光是10月，北京就出動了超過150架軍機進入台灣防空識別區，而上周一派56架軍機擾台，更創下單日最多紀錄。
中國大陸國家主席習近平10月9日說，兩岸統一是必然的。然而，1天後總統蔡英文隨即表示，「我們不會冒進，但絶對不要認為台灣人民會在壓力下屈服」。
台灣和美國官員都公開預測，未來6年內，北京可能會具備攻台的能力。但在台北街頭，這星期的氣氛主要卻是輕鬆而自信的。儘管有些人說，他們有點擔心北京會武統的威脅，但許多人認為，北京絕不會真的這麼做。
(時報資訊)
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