全球自行車龍頭-巨大（9921）集團前三季營收創歷史同期新高，在外資買超力挺下，15日股價續漲，盤中最高漲幅達4%，成交量破千張。

全球綠能及健康意識提升，自行車及電動自行車（E-bike）騎乘人口逐年增加，亞系外資看好歐、美自行車市場中長期需求樂觀，給予巨大「買進」評等，目標價410元。

亞系外資表示，目前巨大的訂單能見度看到2023上半年，雖然大陸市場入門款產品的需求放緩，惟仍看好長期市場需求；此外，E-bike是驅動巨大營收穩健成長的重要動能。

今年上半年，E-bike占巨大整體營收30％，毛利率在26至27％，較一般自行車高約4％；此外，巨大今年將定價提高5至10％，抵銷了今年運費、零件漲價等增加的成本。

(時報資訊)

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