【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】微軟周四宣布，由於中國持續擴大網路審查，微軟將關閉其中國版的領英（LinkedIn）社群平台。
領英是美國最後一個還在中國經營的主要社群網站。由於中國實施嚴格的內容審查規定，推特和臉書等社群平台和網站在中國都被封鎖了逾十年，而谷歌也在2010年決定關閉中國業務。
微軟表示，由於「在中國面臨更具挑戰性的營運環境以及更高的法遵要求」，公司將關閉領英平台，但微軟將在中國推出另一個沒有領英社交媒體功能的求職網站。
據《華爾街日報》周四報導，中國互聯網監管機關在今年3月要求領英進一步調整內容，並給予該平台為期30日的改進期限。
上個月領英即以個人資料包含「禁止內容」為由，屏蔽了數位駐中國的美國記者。此外，近幾個月來中國版領英亦屏蔽了數名學者和研究人員的資料。
微軟2014年在中國推出功能有限的領英社群媒體，以遵守該國較為嚴格的網路法規。該公司將在中國新推出的網站名為InJobs，但不開放社交性的發文，也不開放用戶分享內容。
根據產業研究公司Statista所作的調查，中國是領英的第三大市場。今年7月微軟執行長納德拉表示，領英的年營收約為100億美元。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：