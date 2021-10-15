AES-KY（6781）搭上這波電動車題材，近二周股價強漲，今（15）日盤中最高攻上1,020元大漲75元，首度衝上千元大關，也成為台股史上第14檔千金股紀錄。
台股目前千金股有股王矽力-KY今日股價重返4千元大關，股后信驊約2,250元，力旺及大立光各在2千元之上，千元級有旭隼、富邦媒、譜瑞-KY及祥碩等4檔，再來是曾經是千金股有世芯-KY、聯發科、精測、緯穎、亞德客-KY，以及今天盤中衝上千元的AES-KY。
以生產鋰電池組為主要產品的AES-KY，近期搭上電動車充電既念股及鴻海MIH電動車平台概念股的題材，伴隨特斯拉近來熱賣消息，讓電動車供應鏈成為市場高度關注的焦點，AES-KY股價今天攻頂，衝上千元，成為新的千金股。
(時報資訊)
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