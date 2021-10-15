據傳大陸銀保監會要求部分銀行理財子公司，須在年底前將現金管理類產品佔比降至40％，至2022年底壓縮至「現金類理財管理新規」要求的30％。監管再強調，2022年底時，相關產品規模要降至理財子公司風險準備金月末餘額的200倍以下或自有資金規模30倍以下。
路透引述消息人士透露，監管機構一直想壓降貨幣類產品占比，幾家大的銀行理財子公司現金管理類產品規模都很大，擔憂出現流動性風險。徵求意見一年多後，針對大陸逾人民幣（下同）7兆元規模的現金管理類理財產品新規6月終於釋出。
中國人民銀行和銀保監會公布的「關於規範現金管理類理財產品管理有關事項的通知」要求，每支現金管理類產品的槓桿水平不得超過120％，發生巨額贖回等情形除外，此外，產品若採用攤餘成本法進行核算，應採用影子定價的風險控制手段。
(時報資訊)
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