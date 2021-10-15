【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】受到財報預期樂觀與隔夜美股大漲激勵，日本股市15日也跟著走高。早盤結束時，日經指數收28,920.14點，漲369.21點或1.29%。東證收2,012.41點，漲25.44點或1.28%。

　立花證券認為，科技類股在盤中領漲，因為這些公司的海外事業前景看俏。預計許多日本業者也會上修全年財測，這對日股來說是一大助力。

　不過，在公布不如預期財報後，成衣大廠迅銷下跌0.5%，並成為日經中表現最差的。

　日經中表現最好的為半導體機台製造商東京威力科創，上漲1.8%；另外，機器人手臂製造業者發那科也漲4.18%。

　東證指數內，索尼集團與工廠自動化業者基恩斯，分別漲1.59%與2.74%。

永旺連鎖超市宣布買下百元商店Can Do後，由於大量買單湧入，因此暫停交易。

　表現最弱勢的是高島屋百貨，因下修本財年獲利預估，股價下跌3.57%。

(時報資訊)

#日股 #半導體 #科技股 #日經指數

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +382.20(1.09%)
10/16
S&P500
4471.37 +33.11(0.75%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +73.91(0.50%)
10/16
費半指數
3314.41 +23.17(0.70%)
10/16
日經225
29068.63 +517.70(1.81%)
10/15
南韓KOSPI
3015.06 +26.42(0.88%)
10/15
香港恆生
25330.96 +368.37(1.48%)
10/15
上證指數
3572.37 +14.09(0.40%)
10/15
深圳成指
14415.99 +74.62(0.52%)
10/15
英國FTSE
7234.03 +26.32(0.37%)
10/15
法國CAC
6727.52 +42.31(0.63%)
10/16
德國DAX
15587.36 +124.64(0.81%)
10/15

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