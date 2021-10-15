中鋼9月和第3季營收創高，但近期股價卻遭空頭狙殺，周四（14日）跌深反彈，終場上漲1%、收在32.75元。中鋼擁有百萬小股東，股價卻不太爭氣，不少追價散戶買在40元以上套牢哀號；專家表示，中鋼雖然技術面偏弱，但以今年與明年獲利來看，股價往3字頭靠攏，長線投資價值浮現，建議投資人不要殺低砍在阿呆谷，出現翻多訊號再進場。
受惠於鋼價上漲和拉貨動能強勁，中鋼日前公布9月合併營收為419.82億元，第3季合併營收1255.78億元，單月、單季營收均創下新高，前3季營收3388.48億元，改寫史上最高紀錄。
展望第4季，中鋼表示，塞港加上疫情趨於穩定，需求可望延後釋出，提高整體銷量，而歐美基礎建設需求強勁，以及大陸為達碳中和目標，鋼鐵產銷嚴格管制，鋼價可望維持高檔。
德信證券首席分析師林信富在《理財達人秀》節目中表示，中鋼最近技術面偏弱，股價頻破底，主要受大盤拖累，因為權值股中鋼也是外資提款對象；另外，由於營建業缺工，下游無法開工造成需求減弱，即使鋼價還在高檔，股價也利多不漲。
林信富認為，目前所有成本不斷飆升，明年可能課徵碳稅，因此鋼價還是維持在高檔，不容易大跌，預估中鋼今年和明年獲利仍相當不錯，近期股價若往3字頭靠攏，長線投資價值浮現，手上持有中鋼也別急著賣，若空手就看外資賣超是否減緩。
針對手上3種鋼鐵股套牢的投資人，他提供三大操作心法如下：
1.碳鋼（如中鋼、中鴻）：屬於產業上游，有高報價加持，建議不要殺低砍在阿呆谷，出現翻多訊號再進場。
2.鋼筯（如海光、威致）：這兩家中下游廠，未來會因高價原物料墊高成本，營建業找不到工人，延緩開工情況之下，拉貨動能會減緩，短期大漲機率不高，所以反彈應找個好價位減碼。
3.不鏽鋼（如燁聯、大成鋼）：大成鋼主要市場在美國，最近股價弱勢在於，共和、民主兩黨為拜登的基礎建設預算角力，後續鎖定美國基建何時落實，以及整體通過預算金額。目前這兩檔籌碼凌亂，投資人稍安勿躁，靜待籌碼沉澱。
※旺德富提醒您：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
(時報資訊)
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