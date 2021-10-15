【時報記者任珮云台北報導】第一金(2892)旗下第一銀行等9家金融機構今（15日）完成榮成(1909)集團旗下江蘇榮成環保科技(股)公司等值人民幣3.6億元聯貸合約簽署，聯貸資金將用於償還銀行借款暨充實營運週轉，並連結ESG(環境、社會、治理)調整機制，鼓勵榮成集團達成溫室氣體排放、省水及節電等ESG指標。該案係由第一銀行統籌主辦並擔任管理銀行，華南銀行及彰化銀行共同主辦，高雄銀行、臺灣中小企業銀行、台北富邦銀行、新光銀行、板信銀行與王道銀行等參貸，聯貸案超額認購高達90%。
榮成集團目前於大中華區設有4座低碳造紙廠、11座綠色包裝廠、33座環保回收站。中國大陸地區3座低碳造紙廠產能295萬噸，於工業用紙領域列中國大陸第四大，加計臺灣二林廠85萬噸，集團總產能380萬噸，位居亞洲第五大。榮成集團長期落實「環保科技、低碳造紙、綠色包裝」經營理念，以資源循環利用營運模式，提供生活必需的環保紙製品，同時貫徹五項環保高新技術達成節能、減排、降耗。
榮成每噸工紙產品排碳量低於0.8噸二氧化碳當量、每噸廢紙回收纖維超過87%、廠內每一滴水可循環使用16次以上，單位蒸氣使用量及耗電量皆位於業界領先地位，同時發展沼氣再生能源、執行生物污泥零排放，為ESG治理及減碳使命奠定良好基礎，並連續3年獲台灣永續基金會「TOP50 台灣永續企業」及連續4年獲「企業永續報告書-金獎」肯定。營運表現方面，榮成集團2021年上半年營收新臺幣251億元，年增達51%，隨著下半年步入傳統旺季，獲利表現可望再創高峰
(時報資訊)
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