全球第四大壓縮機廠瑞智精密今年前三季銷歐洲Bosch等大熱泵乾衣機廠壓縮機數量達300多萬台，年成長48％，全年預估年成長40％～50％。瑞智前三季壓縮機累積銷售1,564.17萬台，第四季逐漸進入空調壓縮機外銷旺季，瑞智有信心今年銷售1,950萬台、挑戰2,000萬輛的營運目標，可以達陣。
瑞智9月壓縮機銷售目標訂為130～140萬台，實際銷售台數142.63萬台，月增5.28％，年減5.27％，優於預期；9月合併營收16.33億元，月增5.39％，年增13.75％，9月營收創同期新高。
瑞智第三季壓縮機銷售台數454.08萬台，年減6.91％，第三季合併營收年增11.22％，創同期歷史新高。前三季銷售台數1,564.17萬台，年增幅11.76％，前三季合併營收172.79億元，年成長22.47％，雙雙改寫同期新高。瑞智表示，第三季非家用空調銷售比去年同期成長，加上瑞智反映鋼鐵及銅等原物料上漲，調漲報價，造就第三季合併營收、前三季銷售及合併營收都改寫同期新高。
瑞智指出，瑞智在大陸山東青島、江西九江及廣東惠州三地投資設廠，其中山東及廣東兩省分已通知瑞智山東青島及廣東惠州兩工廠，10月將執行限電措施，現階段，執行細節尚未出爐，瑞智生產不太影響。一旦實行限電措施，瑞智會進行大陸三地工廠生產調配，或是青島、惠州廠會從自行調整每週休假日等方向著手，將影響降至最低。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：