由經濟部技術處科技專案支持，財團法人車輛研究測試中心（簡稱ARTC、車輛中心）串連產業界打造的MIT自駕電動小型巴士WinBus，自2019年在經濟部發表後，首度於台北現身，參加TIE台灣創新技術博覽會，民眾也可透過TIE的線上展區以虛擬方式瞭解WinBus的各項技術和應用。另外，WinBus富科技感的造型，也被臺劇【2049】相中，將在這齣描述30年後未來世界的影集中客串演出，將於10月16日首播。
國人自研自製的WinBus，充分展現臺灣自駕車科研人才高水準的研發能力。除了已與彰化、高雄及澎湖等縣市政府合作提供民眾觀光交通接駁服務外，車輛中心也與國內近20家的車輛與科技產業技術合作與跨域運用，並在經濟部科專計畫支持下，全面提升車輛產業價值鏈的技術，帶領臺灣自駕產業競逐國際舞台。
相較於達到美國汽車工程師協會（SAE）所定義自駕等級Level2的市售車輛，車載自動系統僅能完成部分駕駛輔助，駕駛員依舊需要監控環境完成駕駛；WinBus是國內第一台自行設計、自行研發、自行打造，並可達高度自動駕駛（High Automation）階段的自駕小巴士，在固定或封閉式場域內，車輛無須人為介入，可以完成所有駕駛和環境監測功能。
WinBus擁有高精密定位感知，經由常態持續的資料蒐集，與廠商共同調校出衛星基站（RTK）的訊號品質與過濾方式，為自駕車運算的基礎，再藉由圖資定位（SLAM）技術融合，提出最佳的定位解決方案，達到精確定位，行駛於正確車道、正確停妥停止線及停靠各站點的成果；WinBus也擁有動態環境感知光達技術，藉由光達和雷達的結合，可對於物體的距離與位置判斷快且準確；而在氣候變化較大、動態變化較大的場域，WinBus則可使用動態環境感知影像技術，成功偵測鄰近物件移動，包含車輛、行人、腳踏車、流浪動物等移動方向，對於辨識紅綠燈號誌、交通標誌，也可透過搭配CV2X的機制，達到解決方案。此外，WinBus動態環境感知雷達技術，可感測各類系統物理特質優劣並導入感知融合技術與深度學習；WinBus自駕技術智慧決策，則可進行以下決策：整合路口決策與ACC策略，遇號誌路口有前車停等紅綠燈、遇鄰車道車輛突然切入，進行緩速行駛、同步考量側向速度與加速度條件，達到動態避撞RAM光學儀器（RAM Optical Instrumentation）偵測準確性精進。
(時報資訊)
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