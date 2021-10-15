因應疫情衝擊，行政院推出振興五倍券，望能增加買氣、提振消費力，彰化縣為吸引民眾把錢「花」在彰化，宣布15日起憑消費200元發票上網登錄，即可獲得抽獎資格，明年1月、4月及7月分3次抽獎，最大獎是價值上百萬元的伸港海景青年住宅三戶，貳獎則為彰化在地台灣精品品牌PGO摩特動力價值5.9萬元的電動機車100台；另有1.8萬個現金大紅包，從500元到最高2萬元，總計千萬元現金。

PGO為響應彰化縣政府支持在地企業與環保節能，回饋彰化縣縣民購買PGO電動車，除原先的優惠外，即日起至11月底前針對Ur1車型再加碼現金價優惠3,000元。

PGO指出，響應振興加碼，針對PGO Ur1車款憑五倍券購車最高可享10,000元購車金，再加碼贈價值10,000元精品豪禮，擋風鏡組、TPMS（胎壓偵測器）、行車紀錄器、後靠背、精品保桿等多項精品好禮任君挑選，另外，Ur2Plus使用五倍券購買，除享有原廠加碼5,000元購車金外，再加贈精品前置物籃、精品擋風鏡、置杯架、蜂巢式腳踏墊市值超過3,500元的品牌專屬四項豪禮。

(時報資訊)